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Как белорусам подтвердить стаж работы при утере трудовой книжки

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  • 27.02.2024, 23:11
  • 1,800
Как белорусам подтвердить стаж работы при утере трудовой книжки

Объяснили в Минтруда.

Куда обращаться работнику, если он потерял трудовую книжку, рассказали в Минтруда. Так, в случае утраты этого документа сотрудник должен рассказать об этом нанимателю, а уволенный работник должен обращаться к нанимателю по последнему месту работы в течение шести месяцев после своего увольнения. Он должен написать заявление о выдаче дубликата трудовой книжки с указанием причины.

Если же прошло более полугода с момента увольнения, то просить дубликат надо у нового работодателя при трудоустройстве. В этом случае нужно получить справку у прежнего нанимателя о периоде работы там, на основе нее новый работодатель заведет дубликат трудовой книжки. В случае, когда прежняя организация, где работал человек, ликвидирована, на новом месте работы ему обязаны сделать дубликат трудовой книжки, если он предоставит подтвержденные сведения о ликвидации.

«Срок выдачи дубликата трудовой книжки составляет не позднее 20 календарных дней со дня поступления заявления работника. Дубликат трудовой книжки заполняет наниматель», — рассказали в Минтруда.

Заполняется этот дубликат на основе документов, подтверждающих периоды предыдущей работы работника (это могут быть справки о периоде работы (службы), копии приказов (распоряжений) нанимателя, информация прежних работодателей о периодах предыдущей работы).

В Минтруда добавили, что с 1 января 2024 года трудовой стаж работника подтверждается таким образом: если сотрудник работал в каких-то организациях с 1 января 2003 года, то данные о периодах работы он может получить из Фонда социальной защиты населения. Стаж, полученный до 1 января 2003 года, надо подтверждать на основании документов с предыдущих мест работы (их должен искать и предоставлять сам сотрудник).

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