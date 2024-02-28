Эксперт: Украина догнала РФ по производству аналогов Shahed 28.02.2024, 1:25

В чем отличия дронов?

Между иранскими дальнобойными ударными дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 («Шахед»), которые в РФ переименовали в «Герань», и их украинскими аналогами много отличительных моментов, которые позволяют говорить о том, что в Украине развивается своя линейка и свой функционал для применения таких средств поражения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Так он прокомментировал информацию, что Украина нарастила производство дронов. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, уже догнали РФ по производству аналогов Shahed.

- Это украинские дроны, в первую очередь. То, что проводятся аналогии, я не совсем согласен, поскольку Shahed является аналогом, копией израильского Hero. Аналогично можно говорить о многих других развитиях таких средств поражения в странах-изгоях, которые ограничены в своих собственных технических и технологических разработках, — сказал Коваленко.

Как пояснил обозреватель, в украинской версии производители используют технологии западного образца.

- Которые в значительной степени повышают, например, устойчивость наших дронов к радиоэлектронной борьбе со стороны российских средств противовоздушной обороны. Позволяют сохранять достаточно устойчивую связь на больших расстояниях. В то время как, например, дроны-камикадзе Shahed-136 на больших дистанциях действуют по координатам, то есть в реальном времени управление не осуществляется, — рассказал Александр Коваленко.