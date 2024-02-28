В Гомельской области начали судить граждан по декрету Лукашенко 28.02.2024, 3:30

Зафиксирована серия странных судов.

В Гомельской области проходит серия необычных судов. Граждан судят на основании декрета Лукашенко. «Флагшток» рассказывает, что это может означать.

В расписании судов по административным правонарушениям Гомельской области во второй половине февраля находится по меньше мере три судебных заседания, в которых основанием для разбирательства является декрет № 7 от 8 ноября 2021 года. Этот нормативный документ утвердил изменения в принятый в мае 2020 года декрет «Об иностранной безвозмездной помощи».

Декретом в частности запрещается получение материальной помощи на финансирование политических партий, проведение выборов, собраний, митингов, пикетов, изготовление агитационных материалов. Согласно декрету иностранными жертвователями могут признаваться лица, перечислившие денежные средства через банк-нерезидент, не указавшие в платежных данных, информации позволяющей их идентифицировать. Получение и использование иностранной помощи физическими лицами на личные нужды декретом не запрещается.

Получение запрещенной помощи гражданином влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин. Повторное получение иностранной помощи в течение года после наложения административного взыскания за такое же правонарушение, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.