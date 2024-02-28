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В Белом доме сделали заявление по поводу отправки войск в Украину

  • 28.02.2024, 5:06
В Белом доме сделали заявление по поводу отправки войск в Украину

Позиция Джо Байдена однозначна.

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять своих солдат для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

- Президент Джо Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут посылать войска воевать в Украину, - заявила Уотсон.

Таким образом в Белом доме отреагировали на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил такую возможность в долгосрочной перспективе.

Уотсон добавила, что Байден считает, что победа требует военной помощи, которая сейчас заблокирована Конгрессом.

Напомним, что 26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

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