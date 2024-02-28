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Под Гродно ГАИ остановила Peugeot: водитель был трезв, но авто в итоге машина на штрафстоянке

  • 28.02.2024, 6:27
Под Гродно ГАИ остановила Peugeot: водитель был трезв, но авто в итоге машина на штрафстоянке

За что?

19 февраля буквально на первом километре трассы Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи сотрудники Гродненской ГАИ остановили Peugeot для проверки документов водителя.

Оказалось, что осенью прошлого года он лишён водительского удостоверения за нарушение правил обгона. 35-летнего бесправника от управления отстранили тут же.

В отношении него составили административный протокол, и теперь мужчине грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (от 200 до 800 BYN). Автомобиль же доставили на штрафстоянку.

В ведомстве напомнили, что за повторное нарушение в течение одного года предусмотрено уже более серьёзное наказание — штраф от 20 до 50 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Также в случае неоднократного привлечения к административной ответственности водителю грозит уже уголовная ответственность.

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