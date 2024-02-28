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ISW: Путин начал подготовку к широкомасштабной войне против НАТО

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  • 28.02.2024, 8:24
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ISW: Путин начал подготовку к широкомасштабной войне против НАТО

Американские аналитики указали на важный сигнал.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 февраля подписал два указа, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа, что отвечает предполагаемой цели Москвы по подготовке к военной агрессии против Североатлантического Альянса. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 26 февраля.

Как отмечают аналитики, упомянутый указ российского президента официально расформировывает Западный военный округ (ЗВО), который Министерство обороны России сформировало в 2010 году путем соединения МВО и ЛВО.

Сообщается, что ранее ЗВО охватывал российскую границу с Украиной, Беларусью и странами Балтии, а его стратегические задачи включали наблюдение за операциями ВС РФ в Украине после начала полномасштабной войны, а также подготовку к возможному противостоянию с НАТО.

По информации ISW, теперь ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО – вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Аналитики считают, что это позволит Москве одновременно «занять позицию» против НАТО и упростить командование и управление военными действиями в Украине.

Авторы отчета также указали на то, Путин упоминал о необходимости формирования ЛВО после того, как Финляндия вступила в НАТО в 2023 году. По мнению аналитиков, таким образом политик сигнализировал о намерении Кремля использовать ЛВО для противостояния НАТО.

«Воссоздание МВО и ЛВО отвечает параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективах и подготовки к потенциальной будущей крупномасштабной конвенциональной войне против НАТО в долгосрочной перспективе», — заключили в ISW.

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