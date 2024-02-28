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Шарангович прервал безголевую серию и принес «Калгари» победу над «Лос-Анджелесом»

  • 28.02.2024, 8:58
Шарангович прервал безголевую серию и принес «Калгари» победу над «Лос-Анджелесом»

Белорусский форвард отличился на 53-й минуте игры.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2, сообщает belarushockey.com.

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Джонатан Юбердо и Драйден Хант.

На 32-й минуте Шарангович с нулевого угла не смог застать врасплох Талбота.

На 34-й минуте Егор выгрыз шайбу у борта в чужой зоне и в итоге атака закончилась голом Коулмана.

Под занавес второго периода Шарангович не смог накрыть Фиалу, который сравнял счет.

На 53-й минуте Шарангович вошел в зону соперника и нанес хлесткий кистевой бросок из под защитника, который застал врасплох вратаря «королей».

В итоге Шарангович провел на льду 15:37 (из них 3:45 в большинстве, 2:16 в меньшинстве), забил гол, нанес 6 бросков (4 из них мимо), совершил 1 перехват, выиграл 3 из 6 вбрасываний (50.0%) и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Шаранговича 59 игр, 39 (21+18) очков, полезность «-15» и 4 минуты штрафа. Егор прервал безголевую серию из 11 матчей. До сегодняшнего дня последний раз он забивал 24 января.

«Калгари» с 63 очками в 59 матчах занимают 11-е место в таблице Западной конференции.

Калгари – Лос-Анджелес – 4:2

0:1 – 32 Дано (Даути, Фиала)

1:1 – 32 Манджипани (Маркстрем, Хэнифин)

2:1 – 33 Колман (Танев, Юбердо)

2:2 – 38 Фиала (Байфилд, Копитар)

3:2 – 52 Шарангович (Пеллетье, Хант)

4:2 – 58 Баклунд (Танев)

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