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Умер последний премьер-министр СССР Николай Рыжков

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  • 28.02.2024, 9:39
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Умер последний премьер-министр СССР Николай Рыжков

Ему было 94 года.

В возрасте 94 лет умер бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков. Об этом сообщила 28 февраля председатель Совета федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Николай Рыжков родился в селе Дылеевке Артемовского округа Донецкой области Украины. С 1985 по 1991 годы он занимал должность председателя Совета министров СССР.

12 июня 1991 года он участвовал в выборах президента РСФСР в паре с первым заместителем министра внутренних дел СССР, народным депутатом СССР генерал-полковником Борисом Громовым (баллотировался на пост вице президента). Был выдвинут группой избирателей. По итогам голосования пара Рыжков — Громов заняла второе место (16,85% голосов) после Бориса Ельцина и председателя комитета Верховного совета РСФСР полковника Александра Руцкого (57,3%), пишет ТАСС.

В 1992 г. выступал свидетелем со стороны КПСС на процессе в Конституционном суде России по делу о проверке конституционности указов президента Бориса Ельцина, касающихся запрета деятельности компартий СССР и РСФСР.

Рыжков дважды избирался в Госдуму РФ (второго и третьего созывов). С сентября 2003 года по сентябрь 2023 года был членом Совета Федерации РФ.

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