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Россиян впервые начали выгонять из узбекских банков

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  • 28.02.2024, 9:45
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Россиян впервые начали выгонять из узбекских банков

Поставлено условие, практически не выполнимое для клиентов из РФ.

Пресс-служба банка Ipak Yuli Bank

Узбекский Ipak Yuli Bank уведомил клиентов из России о том, что они должны предоставить персональный номер физического лица (ПИНФЛ), если хотят продолжать пользоваться банковскими услугами, пишет РБК.

Новое требование основано на инструкции Центробанка Узбекистана, которая вступила в силу 9 февраля 2023 года. Почему оно появилось только сейчас, не уточняется. Для получения ПИНФЛ нужна временная регистрация в стране. Идентификатор можно оформить в паспортном столе или в Центре государственных услуг в Узбекистане. Срок изготовления — два–четыре рабочих дня.

Как уточнили в поддержке банка, ПИНФЛ требуется, чтобы клиент мог класть деньги на счет. Для оплаты товаров и услуг с помощью карт, снятия наличных в чужой сети и переводов между картами идентификатор не нужен.

Ранее для оформления счета в Ipak Yuli Bank россиянам требовались только заграничный паспорт и местная SIM-карта. Банк занимает 11-е место по объему активов в Узбекистане, его рыночная доля составляет 3%. Всего в стране действуют 35 кредитных организаций.

В конце 2023 года президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить санкции против иностранных банков, которые помогают обслуживать сделки, связанные с попавшими в SND-лист лицами или поставками для военно-промышленного комплекса РФ.

В феврале российские компании столкнулись с закрытием счетов в турецких банках, а во второй половине месяца сложности возникли и у физлиц. Один из крупнейших в республике и наиболее лояльный к россиянам Denizbank начал массовую проверку клиентов из РФ, требуя ВНЖ и подтверждения пребывания в Турции. В случае отсутствия необходимых документов, кредитная организация закрывала счета.

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