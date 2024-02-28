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Музыкант записал, как звучит карта Беларуси

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  • 28.02.2024, 9:50
Музыкант записал, как звучит карта Беларуси

Белорусы оценили.

Как звучит карта Беларуси? Ответ на этот весьма неожиданный вопрос дал блогер JASIK на своей страничке в TikTok.

@jqsik Ответ пользователю @ignil_san #беларусь ♬ оригинальный звук - JASIK

В специальной программе молодой человек «нарисовал» нотами контур Беларуси, после чего запустил компьютерную программу, которая и сыграла мелодию по заданным нотам.

Ролик, который уже набрал больше полумиллиона просмотров и тысячи лайков, стал далеко не первым подобным музыкальным экспериментом автора. Раньше аналогичным образом он «сыграл» карту Казахстана, Узбекистана, Украины, Китая, но больше всего просмотров «заработала» карта Японии — ее послушали более 6,8 млн человек.

В том, как звучит карта Беларуси, пользователи соцсети услышали «звук из какого-то аниме», «саундтрек из фан-игры по Undertale», «музыку в фильмах ужаса, когда начинается побег от чего-то», «современную классику в стиле Свиридова».

«Примерно так же Беларусь и ощущается», — иронично отметил один из зрителей, а другой предложил белорусам «сделать это новым гимном».

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