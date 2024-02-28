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«В статусе холостяка есть исключительно плюсы»

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  • 28.02.2024, 10:35
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«В статусе холостяка есть исключительно плюсы»

Белорусы рассказали, почему предпочитают жить, не заводя семью.

В интернет-мемах холостяков нередко преподносят в карикатурных образах. Одни рисуют их ленивыми неряхами, другие показывают мужчинами, бегущими от семейной ответственности. Чтобы разобраться во всех этих стереотипах, журналисты onliner.by поговорили с заядлыми холостяками на житейские темы. Спросили о том, хотят ли они серьезных отношений, как часто готовят себе еду и нравится ли им убирать квартиру.

Игорь: «Близкие уже привыкли и лишних вопросов мне не задают»

Игорю 41 год. Он семь лет живет один, арендуя однушку в районе Тракторного завода. К своему холостяцкому статусу относится совершенно спокойно. Мужчина не против построить отношения с женщиной, но устраивать ради этого поиски и смотрины не собирается.

— Скажем так: мой статус не самоцель, а просто состояние в моменте, — начинает разговор Игорь. — У меня нет цели прожить холостяком всю жизнь, но нет и задачи обязательно жениться. Однако если появится человек, который всерьез заинтересует меня, то почему бы и нет. Возможно все. Просто с годами требования и запросы возрастают. Если в молодости мне для отношений было достаточно просто красивой девушки, то сейчас нужна та, которая подойдет и по характеру, и по мировоззрению. Встретить подобного человека весьма непросто.

Я не против и детей, но нужно понимать, что рождение ребенка, как и создание семьи, — это огромная ответственность. К подобным решениям нужно подходить максимально осознанно. Тем более в моем возрасте.

Мужчины подтвердят: многих холостяков родственники и друзья забрасывают надоедливыми вопросами о неустроенной семейной жизни. Но Игорю, в отличие от других, по его словам, повезло: близкие в общении с ним максимально тактичны и в личную жизнь не лезут.

— Такие разговоры, как сейчас модно говорить, похожи на пассивную агрессию. Но как родители, так и друзья понимают, что такое личные границы, и с советами не лезут. Такие вопросы я могу услышать разве что от дальней родни по маминой линии — тетушек старой закалки. Но я быстро прекращаю такие расспросы, и тему мы не продолжаем.

Быт Игоря лишь отдаленно напоминает холостяцкие стереотипы. Как и многие, он не любит уборку и не готов тратить много времени на готовку.

— Спасибо современным технологиям, они мне очень помогают, — смеется мужчина. — Пока мы общаемся с вами, машина стирает одежду, а умный пылесос убирает пол. Жалко, что нет робота-утюга, а так было бы еще проще.

Я человек ленивый и не готов целую субботу посвящать генеральной уборке. Уделять ей целый выходной — это не в моем стиле. Поэтому я трачу по 15—20 минут на уборку того или иного места в квартире. Но проще всего нанять клининговую службу, и я периодически обращаюсь за помощью к специалистам. Все-таки лучше них квартиру никто не уберет.

По одежде. Я ненавижу гладить рубашки, их сложно утюжить. Поэтому предпочитаю носить гольф, майку, свитер… Благо на моей работе нормально относятся к стилю кэжуал — в нем очень большой диапазон, и с выбором одежды проблем не возникает. Хуже ли холостяки выглядят в сравнении с женатыми? Да не сказал бы. Судя по моему окружению, история здесь чисто индивидуальная.

Если человек в зрелом возрасте не научился чистить обувь перед выходом в общественное место, то вопрос здесь точно не к статусу. Считаю, что переучить таких уже невозможно.

Что касается еды, по будням Игорь готовит себе сам, а в выходные выбирается в кафе.

— Готовить я умею, но не фанат, — характеризует себя Игорь. — По утрам готовлю все сам. Обычно это что-то быстренькое вроде каши и бутербродов. Чтобы полностью проснуться, обязательно выпиваю чашку свежесваренного кофе. На ужин обычно готовлю мясо или рыбу. По выходным могу сварить себе какой-нибудь суп. А еще я очень люблю блины. Скоро будет Масленица, так что точно побалую себя ими.

— Вы считаете себя одиноким человеком? — уточняю у мужчины.

— Я интроверт. Мне интересно быть наедине с собой — в книгах или в путешествиях. Причем раз в год я обязательно еду в отпуск один — без знакомых, друзей и коллег и желательно в страну, чей язык я не понимаю. Мне так проще дистанцироваться от людей. А вообще, это философский вопрос. Ведь одиноким можно быть в толпе, среди близких, в семейных отношениях, если тебя не понимают или не принимают. Но к таким людям я себя не отношу.

По разговору показалось, что Игорь доволен своим положением: без отношений он не тоскует и в приложениях для знакомств девушек активно не ищет. При этом мужчина не скрывает, что не прочь с кем-то познакомиться, пофлиртовать и сходить на свидание, но без запроса на «только серьезные отношения».

— Я не в активном поиске и, честно говоря, не понимаю, когда люди говорят так о себе. Девушка — это же не потерявшаяся собачка. Мне все это чем-то напоминает известную программу «Давай поженимся!». Раз посмотрел — спасибо, после такого можно идти к психиатру. Мой опыт говорит, что все мои отношения начинались после случайных и спонтанных знакомств. И все серьезное случалось именно тогда, когда ты подобного не ищешь.

Как я хочу встретить свою старость? Весело! Попивая вино на набережной, а не собирая кабачки на грядках. Если я буду вместе с женой или подругой, будет хорошо, а буду один — в этом тоже ничего плохого не вижу.

Артем: «Отношения — это всегда определенные рамки»

В январе мы рассказывали историю белоруса, который мечтает о счастливой семье и постоянно ходит на свидания. Так вот, наш очередной герой —36-летний Артем — его полная противоположность. Когда-то он полтора года жил вместе с девушкой, но с тех пор уже прошло 10 лет, а делить с кем-то квадратные метры парень пока так и не решился. В своем холостяцком образе жизни он видит исключительно плюсы.

— На мой взгляд, холостяки — это не люди, которые не могут найти себе женщину. Это мужчины, которые, наоборот, увидели в этом статусе исключительно плюсы и не спешат заводить серьезные отношения, — поясняет свою позицию Артем. — В серьезных отношениях мне не хватает свободы от ограничений. Все-таки отношения — это всегда определенные рамки. Ты не можешь познакомиться с кем-то, так как это будет воспринято как попытка измены, не можешь куда-то уехать, не взяв с собой девушку: многие считают, что отдыхать нужно вместе. А жизнь холостяка все это позволяет.

Артем говорит, что против брака ничего не имеет, но ему никогда не хотелось пойти под венец. И даже когда он начинал с кем-то встречаться, не думал, что эти отношения перерастут во что-то большее.

— Родственники до сих пор ждут свадьбы и часто спрашивают: «Ну что? Когда уже поженишься?» А у меня такого даже в планах не было. Хотя если случится судьбоносная встреча, тогда и подумаю о женитьбе. Пока же она не произошла, — говорит Артем.

Главным плюсом своего образа жизни парень называет возможность проводить свободное время исключительно так, как хочет он. При этом Артем считает, что в холостячестве тоже есть свои минусы.

— Наверное, это отсутствие каких-то ограничителей, связанных с бытом или вредными привычками, — все-таки в отношениях с женщиной они есть. Жена или девушка поддерживают в доме уют, порядок и не дают мужчине превратиться в неряху. А еще у меня есть друг, который, скажем так, не прочь выпить, и он считает, что если бы был в отношениях, то не пил бы. И мне кажется, что в отношениях мужчины действительно могут себя ограничивать.

Артем живет на съемной квартире в одном из столичных «спальников». Уборкой занимается самостоятельно, готовкой особо не заморачивается.

— Готовить я умею, но особо себе ничего не выготавливаю. Я занимаюсь производством мебели под заказ и иногда погружаюсь в работу так, что потом ловлю себя на мысли: уже шесть-семь часов вечера, а я за день толком ничего не ел. После этого иду в магазин и покупаю себе что-то готовое. По выходным хожу в кафе. Иногда мама ссобойку передает — чтобы не обидеть, я ей не отказываю. Тем более с ее стороны это проявление заботы.

Может показаться, что Артем боится сближаться с противоположным полом, однако парень уверяет, что общается с девушками, ходит на свидания, но не предлагает ничего серьезного.

— Обычно я сразу проговариваю свои взгляды, цели на наше дальнейшее общение — если они совпадают, мы продолжаем общаться, — рассказывает Артем.

При этом мужчина не боится одинокой старости и уверен, что найти себе партнера можно в любом возрасте.

— Люди женятся даже в 70 лет. Так что завести отношения никогда не поздно, и я не думаю, что для меня это станет какой-то серьезной проблемой. Как, в принципе, и дети — насчет них у меня нет предрассудков. Они могут появиться в моей жизни, но случится это, скорее всего, позже, — уверен Артем.

Леонид: «Самое сложное — поддерживать в доме порядок и чистоту»

Кто-кто, а Леонид (на форуме Onlíner известен под ником Manowar) не против серьезных отношений, да вот беда: подходящего человека пока не встретил. В последний раз он жил с девушкой 20 лет назад — сейчас ему 46.

— Я не являюсь принципиальным холостяком и не против семейных отношений, но пока у меня не сложилось… — говорит Леонид. — В текущем формате мне живется нормально, но если бы я встретил свою женщину, то тоже было бы хорошо. В моей жизни были длительные отношения, но в какой-то момент я поймал человека на такой лжи, что продолжать не было никакого смысла. Но это никак не повлияло на мое отношение к женщинам. Я в целом всегда отношусь к людям хорошо, и не было такого, чтобы я кого-то возненавидел или изначально относился с большим подозрением.

Каких-то преимуществ в нынешнем образе жизни я не вижу. Просто, как уже говорил, так получилось. Да, ты можешь выстраивать свободное время так, как хочешь, однако что-то все равно упускаешь — например, любимую женщину рядом. Я не горжусь своим статусом, а говорю так, как есть на самом деле.

Родственники не верят, что я еще женюсь, а друзьям все равно, они воспринимают меня таким, какой я есть. Свыкся ли я с таким положением вещей? «Свыкся» — неправильное слово. Ни в коем случае не возвожу холостячество в абсолют, просто сейчас вот так.

Последние отношения у Леонида закончились 10 лет назад. Он живет в частном в доме, который достался ему с братом от бабушки и дедушки. Его рабочее место тоже здесь: наш герой занят на двух интернет-проектах. Он, к примеру, дистанционно модерирует один из крупных интернет-форумов, посвященных покеру.

Леонид признается, что самое сложное для него — поддержание порядка.

— Сам я особо не убираюсь: мне лениво. Но есть человек, который раз в несколько месяцев приезжает ко мне и за сравнительно небольшие деньги делает серьезную уборку, — рассказывает собеседник.

Если с уборкой есть вопросы, то за одеждой он старается следить и неряшливым, как рисуют холостяка стереотипы, себя не считает. Для убедительности Леонид перечислил пятерку брендов, одежду и обувь от которых предпочитает.

— Заношенную одежду я точно не надеваю. Я что, бомж, что ли? — убеждает он.

Питается Леонид преимущественно дома. Его меню по-мужски строго и сурово: каши, жареная картошка, суп, сосиски… За овощами ездит на мамину дачу.

— Ну а за изысками я хожу в кафе. Недалеко от дома есть несколько неплохих заведений, которые я периодически посещаю. Одно из них называется «Особое место», и там в обеденном меню есть соба — японская гречневая лапша, она мне очень нравится. Да и потратить 10 рублей на обед я могу себе позволить.

О своем будущем Леонид не задумывается, но он в очередной раз подчеркивает, что будет рад, если все-таки встретит своего человека. Мужчина большой фанат хеви-метал: любит слушать Metallica, Manowar, Blind Guardian. При этом от женщин разделять свои интересы он не требует, для него это не настолько существенно.

— Все это не обязательно, главное, чтобы вместе было хорошо и комфортно, — рассуждает герой. — Так что для начала встречаемся, общаемся и дальше уже понимаем, получится у нас что-то или нет. У меня, кстати, как раз намечается свидание. Посмотрим, что будет дальше.

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