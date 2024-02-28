Белоруски придумали приложение, которое помогает родителям общаться с детьми 28.02.2024, 11:02

Оно набирает популярность у инвесторов.

Стартап FAMS, который помогает родителям выстроить эмоциональные связи с детьми с помощью диалога, привлек 400 тысяч долларов инвестиций. Об этом сообщает itlogs.com (перевод - «Зеркало»).

Стартап FAMS, который основали бизнесвумен из Беларуси Елена Малютина и Дарья Колковская, привлек 400 тысяч долларов инвестиций на так называемом предпосевном раунде.

Предпосевной раунд в привлечении инвестиций стартапами — это первая стадия финансирования, когда проект еще находится на этапе идеи, проверки гипотез, разработки и запуска.

FAMS планирует использовать привлеченный капитал на разработку и продвижение продуктов, привлечение пользователей и исследование новых международных рынков.

Среди инвесторов — фонд SMOK Ventures, инвестирующий в Центральной и Восточной Европе, известный бизнес-ангел, сооснователь Bulba Ventures Андрей Авсиевич, партнер Flint Capital и ранний инвестор Flo Дмитрий Смирнов.

Издание указывает, что Дарья Колковская более 10 лет работала практикующим семейным психологом. Приложение призвано помогать родителям в решении типичных проблем в общении с детьми. Оно будет включать развивающие программы и увлекательные ритуалы для формирования у ребенка здоровых привычек. Кроме того, в нем предусмотрен круглосуточный чат-бот с искусственным интеллектом.

«Мы не учим родителей, как жить и что делать. Вместо этого мы даем им выбор и с помощью симулятора показываем им последствия их повседневного выбора в общении», — сказала Елена Малютина.