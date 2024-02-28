Силовики разгромили квартиру гомельчанки, которая уехала из Беларуси 5 28.02.2024, 11:18

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В отношении Аллы Мартинович возбудили уголовное дело.

Силовики разгромили квартиру гомельской активистки Аллы Мартинович, которая уехала из Беларуси из-за политического преследования. Об этом сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В опубликованном пропагандистами ролике видно, как мужчина в полном обмундировании с нашивкой «Батя» на шлеме вырезал замок входной двери в квартиру женщины, а затем силовики ворвались внутрь. В видео показали, как жилье выглядело до «обыска» — аккуратно, и как после: разбросанные по полу вещи, выломанная дверь, бардак.

Пропагандисты сообщили, что в отношении Аллы Мартинович возбудили уголовное дело по ст.361−1 УК (Создание экстремистского формирования). По их утверждению, основанием для «обыска» стала информация, что по месту жительства активистки «находятся предметы, запрещенные к гражданскому обороту». Были ли они найдены — не сообщается.

Алла Мартинович. Скриншот видео

«Квартирный вопрос» принимает заявки для выбора следующего героя», — поглумились над разгромленной квартирой в конце своего ролика силовики.

Алла Мартинович была участницей уличных акций в Гомеле, писало Deutsche Welle. В июне 2021 года она была задержана и получила 15 суток административного ареста, несколько дней содержалась в карцере. Пока она находилась в камере ИВС, в ее квартире ГУБОПиК трижды проводил обыски, пытаясь обвинить в модерировании протестного телеграм-канала. После освобождения женщина узнала, что уволена из Института повышения квалификации. А в сентябре 2022 года из-за угрозы возбуждения уголовного дела она уехала из Беларуси в Украину.