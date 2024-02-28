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«Мы долго охотились за российским «Терминатором» и все же уничтожили его»

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  • 28.02.2024, 11:21
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«Мы долго охотились за российским «Терминатором» и все же уничтожили его»

Бойцы 110-й бригады ВСУ раскрыли детали и показали видео.

Подразделения 110-й бригады защищали Авдеевку от российских оккупантов. С помощью дронов-камикадзе, разного вида «бомберов», они поддерживали свою пехоту и уничтожали врага на подступах к городу и, впоследствии, уже в самой Авдеевке.

Как информирует Цензор.НЕТ, журналисту Михаилу Ухману удалось записать видео с воинами 110-й бригады Сергеем и «Скрыпныком» недалеко от Авдеевки после того, как защитники уничтожили российского «Терминатора» (боевую машину поддержки танков).

В интервью они рассказали о боях в Авдеевке, и почему дроны незаменимы на фронте и необходимы в каждой роте и батальоне.

Также в видео – детали уничтожения российского БМПТ «Терминатор».

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