закрыть
28 февраля 2024, среда, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянка пожаловалась, что не может получить ВНЖ в Беларуси

1
  • 28.02.2024, 11:37
  • 1,536
Россиянка пожаловалась, что не может получить ВНЖ в Беларуси

В чем причина?

Россиянка Елена Златина рассказала в Tik-Tok о том, как пыталась получить вид на жительство в Беларуси. Своей целью пребывания она обозначила «любовь к белорусскому салу».

Ролик россиянки с ником zzlatalenchik собрал тысячи просмотров и сотни юмористических комментариев. Девушка искренне поделилась историей о том, как пытается получить вид на жительство в Беларуси.

«Мне запарывают автобиографию. Автобиография пишется от руки и нужно указать цель. Я писала, что капец как люблю ваше сало, но не прокатывает», — возмутилась россиянка в своём видеоролике.

Комментаторы тут же пошутили о том, что её гастрономические предпочтения нужно скорректировать:

«Попробуйте указать безмерную любовь к картошке!!! Думаю, это аргумент…», — написал один из пользователей.

«Напиши, что больше всего любишь картошку», — вторил ему другой.

Третий даже напомнил про «огурки и скварки», а кто-то порекомендовал написать, что «дорогу [нужно] только на зеленый переходить».

@zlata_lenchik Ответ пользователю @lomako ♬ The Morning (From Office Romance) - Anatoly Badchen & Leningrad Concert Orchestra

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин