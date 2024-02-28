Россиянка пожаловалась, что не может получить ВНЖ в Беларуси 1 28.02.2024, 11:37

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В чем причина?

Россиянка Елена Златина рассказала в Tik-Tok о том, как пыталась получить вид на жительство в Беларуси. Своей целью пребывания она обозначила «любовь к белорусскому салу».

Ролик россиянки с ником zzlatalenchik собрал тысячи просмотров и сотни юмористических комментариев. Девушка искренне поделилась историей о том, как пытается получить вид на жительство в Беларуси.

«Мне запарывают автобиографию. Автобиография пишется от руки и нужно указать цель. Я писала, что капец как люблю ваше сало, но не прокатывает», — возмутилась россиянка в своём видеоролике.

Комментаторы тут же пошутили о том, что её гастрономические предпочтения нужно скорректировать:

«Попробуйте указать безмерную любовь к картошке!!! Думаю, это аргумент…», — написал один из пользователей.

«Напиши, что больше всего любишь картошку», — вторил ему другой.

Третий даже напомнил про «огурки и скварки», а кто-то порекомендовал написать, что «дорогу [нужно] только на зеленый переходить».