Путина прокатили Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»

28.02.2024, 11:56

Песков развеселил публику.

Развеселила история с намерением бесплатного показа послания президента Путина в кинотеатрах. За дело берется сеть Cinema 5, которая собирается «прокатить» Путина в 23 залах в 20 городах.

Путинский пресс-секретарь Песков уверил, что «кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей», а «зрители смотрят то, что интересно и востребовано».

Еще как востребовано! Прошлогоднее послание в прямом эфире смотрели 9 млн россиян (6 % населения). И в топ самых рейтинговых программ года оно, в отличие от новогоднего поздравления, не попало. Что понятно – Путин под елкой куда короче. Да и под оливье с водочкой можно слушать что угодно.

Но устроители уверяют, что интерес к посланию высок, и кое-где забронирована аж ½ мест.

Но мы, пока заслушивание послания не стало обязательным, рекомендовали бы провести эксперимент. Дать зрителям выбор - смотреть бесплатно шоу Путина или «Лед-3», «Холоп-2», «Мастера и Маргариту» да хоть космический «Вызов» не первой свежести. Вот бы и увидели, что у народа востребовано.

Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»