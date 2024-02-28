закрыть
28 февраля 2024, среда, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путина прокатили

  • Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»
  • 28.02.2024, 11:56
Путина прокатили

Песков развеселил публику.

Развеселила история с намерением бесплатного показа послания президента Путина в кинотеатрах. За дело берется сеть Cinema 5, которая собирается «прокатить» Путина в 23 залах в 20 городах.

Путинский пресс-секретарь Песков уверил, что «кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей», а «зрители смотрят то, что интересно и востребовано».

Еще как востребовано! Прошлогоднее послание в прямом эфире смотрели 9 млн россиян (6 % населения). И в топ самых рейтинговых программ года оно, в отличие от новогоднего поздравления, не попало. Что понятно – Путин под елкой куда короче. Да и под оливье с водочкой можно слушать что угодно.

Но устроители уверяют, что интерес к посланию высок, и кое-где забронирована аж ½ мест.

Но мы, пока заслушивание послания не стало обязательным, рекомендовали бы провести эксперимент. Дать зрителям выбор - смотреть бесплатно шоу Путина или «Лед-3», «Холоп-2», «Мастера и Маргариту» да хоть космический «Вызов» не первой свежести. Вот бы и увидели, что у народа востребовано.

Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин