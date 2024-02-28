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Медведеву померещились «всадники»

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  • 28.02.2024, 12:17
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Медведеву померещились «всадники»

У экс-президента РФ случился срыв из-за слов Макрона о войсках для Украины.

У заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, регулярно публикующего у себя в соцсетях ядерные угрозы в адрес цивилизованных стран, случилось очередное обострение, пишет nv.ua.

Причиной его истерики стали слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в Украину иностранных войск для ее поддержки в войне с РФ.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск, но ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», — сказал Макрон по итогам конференции по поддержке Киева, которая прошла 26 февраля в Париже.

В ответ на это Медведев разразился постом с оскорблениями в адрес Макрона и западных политиков.

«Наследники Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России. А стало быть, конь бледный и на нем всадник все ближе…», — написал Медведев.

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