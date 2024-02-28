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Поймавший кота в клетку корги стал звездой Сети

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  • 28.02.2024, 12:21
  • 2,352
Поймавший кота в клетку корги стал звездой Сети

Собака не смогла сдержать улыбку.

Авторы этого видеоролика рассказали, что всего неделю назад взяли в свой дом корги по кличке Уэйн. И люди быстро убедились, что отныне у них завёлся не просто новый любимец, а самый настоящий хулиган, чья голова до самого верха забита идеями различных шалостей, пишет 120.su.

Особенно достаётся коту с необычной кличкой Патрик Суэйзи. Как-то раз Уэйн дошёл до того, что запер Патрика в своей собственной клетке, чему кот, конечно же, не обрадовался.

А вот корги очень обрадовался. И в этом можно убедиться хотя бы потому, как лучезарно улыбался пёс, понявший, что его хулиганство на сто процентов удалось.

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