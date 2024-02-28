В «козырном» месте в Минске продается дом-обманка 1 28.02.2024, 12:28

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Снаружи он выглядит, как скромная дача, а внутри — как дворец.

В Советском районе Минска продают небольшой частный дом, который внешне похож на дачу. Скромность фасада компенсирует (и даже создает диссонанс) внутренний «королевский» интерьер — витиеватая с позолотой мебель, сверкающие люстры.

Недвижимость находится недалеко от центра Минска, на улице Гало. Это одноэтажный сборно-щитовой дом, который построили в 2015 году. Общая площадь строения составляет почти 64 «квадрата».

В доме есть гостиная, совмещенная с кухней, а также две спальные комнаты площадью 8,5 и 13,5 «квадрата», почти шестиметровый коридор и санузел.

Интерьер комнат очень «царственный» — много блеска, золота, декоративные накладки в виде пилястр, мебель в завитках, столы и стулья с кривыми ножками, есть фальш-камин, в рамах зеркала и даже телевизор в спальне. Необычно в этом убранстве смотрится открытая стиральная машина, расположенная возле блестящего кухонного гарнитура.

Санузел в доме совмещенный, занимает 2,7 м², но его ширина всего один метр. Душевую кабинку буквально втиснули в самый конец комнаты. Отметим, что оформление санузла отличается своей простотой, особенно на фоне жилых помещений.

В доме есть все коммуникации — электричество, газ, центральное отопление и водопровод, канализация местная. Имеется кондиционер. Пробурена своя скважина на воду, ее глубина 50 метров.

Участок под домом небольшой — немного больше пяти соток. Судя по фото, он огорожен забором из металлопрофиля. Двор частично вымощен тротуарной плиткой, есть места, засеянные травой, высажены декоративные растения. Возле дома есть хозяйственная постройка, сварная металлическая беседка и металлические садовые качели.

Стоимость дома 362 096 рублей, или 112 000 долларов. Хозяева готовы рассмотреть вариант обмена жилья на трех- или четырехкомнатную квартиру.