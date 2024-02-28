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Forbes: ВСУ пошли вперед под Крынками

  • 28.02.2024, 12:34
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Forbes: ВСУ пошли вперед под Крынками

35-я бригада движется к населенному пункту Казачьи Лагеря.

Через шесть месяцев после форсирования Днепра и захвата плацдарма в селе Крынки на левом берегу, украинская морская пехота - преимущественно 35-я бригада - не только удерживает свои позиции, но и медленно идет к соседнему населенному пункту Казачьи Лагеря.

Как сообщает Forbes, на оккупированном берегу борьба ведется за каждый дом и улицу. Часто доминирует та сторона, которая имеет больше дронов и контроля в воздухе над определенными территориями. Это одна из причин, почему ВСУ достигали наибольших успехов в Крынках и вокруг них сразу после ликвидации операторов вражеских БПЛА.

«Дроны-бомбардировщики нашей группы не только бомбардируют ночью... но и, даже в основном, обеспечивают материально-техническое обеспечение: сбрасывают боеприпасы, еду и воду, медицинское обеспечение и т.д.», - написал украинский оператор беспилотника с позывным «Kriegsforscher».

По словам журналистов, технологии являются ключевым фактором в этой войне. Прошлой осенью именно украинские РЭБ, оснащенные мощными средствами радиопомех, подготовили поле боя в Крынках, за несколько недель до того, как первые морские пехотинцы форсировали Днепр. Силы обороны приземлили достаточно российских БПЛА, чтобы морская пехота могла переправиться через реку и установить свой плацдарм.

В то же время собственные «глушилки» россиян работают не так хорошо. В результате украинские БПЛА имеют большую свободу вокруг Крынок.

Украинские беспилотники-разведчики круглосуточно несут стражу, следя за оккупантами к югу от села - моторизованной дивизией, воздушно-десантной дивизией, двумя бригадами морской пехоты и механизированной бригадой.

Ночью украинские дроны «Баба Яга» бомбят российские сборные пункты и засевают дороги минами, а днем наши БПЛА первыми реагируют при попытках врага штурмовать позиции.

С октября захватчики потеряли 222 единицы техники, пытаясь отбить Крынки. На фронте растет количество 60-летних танков Т-62, которые Кремль вытащил из долгосрочного хранения, чтобы заменить часть уничтоженного вооружения.

ВСУ в основном воюют пехотой и потеряли в районе этого населенного пункта только 47 единиц техники. Силы обороны чаще используют свои гаубицы с правого берега Днепра.

Односторонний коэффициент потерь свидетельствует о дезорганизации российских сил на юге Украины, а также о чрезвычайной храбрости украинских морских пехотинцев в Крынках.

Как отмечается, этот населенный пункт имеет чрезвычайную пропагандистскую ценность. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу солгал, что российские войска захватили плацдарм. Эта ситуация одна из причин, почему в Крынках очень ценится установление флагов.

Так, 13 февраля бесстрашный украинский морпех поднялся на водонапорную башню в западной части Крынок и привязал к перилам украинский флаг. Уже через неделю двое российских солдат, рискуя жизнью, прибежали в восточные Крынки, чтобы установить собственный флаг.

Однако в тот же день пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ в Крынках «продолжают укреплять и работать над расширением плацдарма». Недавно российский военный корреспондент «Романов» заявил, что морская пехота Украины продвинулась на небольшое расстояние в сторону Казачьих Лагерей.

«Нет линии фронта с устойчивой обороной», - написал он.

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