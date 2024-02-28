закрыть
28 февраля 2024, среда, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Отстрел российской авиации идет нон-стоп

  • Александр Коваленко, «Обозреватель»
  • 28.02.2024, 12:54
  • 3,526
Отстрел российской авиации идет нон-стоп

Чем эти самолеты так важны Кремлю?

Декабрь 2023 года отметился фееричным (уничтожением сразу трех российских фронтовых бомбардировщиков с функцией истребителя Су-34) в районе временно оккупированной Чаплинки, а неполные два месяца 2024-го – уже массовым падежом российских самолетов. Причем теперь среди них есть уникальные и очень редкие экземпляры.

Российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50 (фото из архива)

Чего лишились оккупанты

В январе – феврале 2024 г. официально подтверждено уничтожение 11 российских самолетов и одного вертолета.

Так, 14 января был уничтожен уникальный ДРЛО А-50 и поврежден летающий командный пункт Ил-22.

Утром 24 января в воздушном пространстве России был сбит военно-транспортный Ил-76. При этом до сих пор так и не известно, кто именно уничтожил этот самолет в небе над Белгородской областью РФ.

А вот в феврале начался просто отстрел российской авиации в режиме нон-стоп. 17 февраля сбили два Су-34 и 1 Су-35С. 18 февраля – еще один Су-34. На утро 19 февраля были сбиты один Су-34 и один Су-35. 21 февраля – один Су-34, а 23 февраля вишенка на торте – опять А-50!

Отдельно отмечу, что 7 февраля был сбит ударный вертолет Ка-52, но это как бонус для общих знаний в рамках данной темы.

Теперь же немного подробностей о том, насколько это болезненные потери для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Номенклатура потерь

Су-34

Этот фронтовой бомбардировщик с функцией истребителя является основной рабочей птичкой ВКС РФ в вопросах нанесения ударов бомбами. В нынешних условиях это исключительно КАБ (корректируемые авиационные бомбы).

Согласно верифицированным данным, за все время полномасштабной войны в Украине россияне потеряли 25 Су-34. Согласно же неверифицированным данным, ВКС РФ лишились более полусотни Су-34 (уничтоженными и поврежденными).

По состоянию на конец 2021 года на вооружении российских Воздушно-космических сил находилось 110 Су-34, из которых боеспособными было менее 100. То есть потери потенциала за два года войны составили 50%? Не совсем.

Россия продолжает производить Су-34, и Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова ежегодно передавал ВКС РФ до эскадрильи. Например, в 2022 году было передано 10 самолётов Су-34, а в 2023-м – шесть. Поэтому относительная компенсация потерь происходила, но полностью ее перекрыть российский военно-промышленный комплекс просто не способен.

Су-35

Согласно верифицированным данным, за два года полномасштабного вторжения в Украину ВКС РФ потеряли семь истребителей Су-35. Согласно неверифицированным, количество потерянных самолетов превысило 20 единиц. При этом на конец 2021 года в составе российских ВКС стояло 99 истребителей Су-35.

Производство Су-35 в России продолжается, и в 2022-м Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААЗ) передал ВКС РФ семь истребителей Су-35, а в 2023-м – 10 самолетов. То есть ежегодное производство этих боевых машин не превышает эскадрилью.

А-50

Из уничтоженной российской авиации за два года полномасштабной войны самой жирной целью стал, конечно же, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

Эти самолеты обеспечивают контроль воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией, благодаря чему российские оккупационные войска получают в реальном времени информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, фиксируют пуски ракет с украинской стороны, уточняют целеуказание для нанесения бомбовых и ракетных ударов. Также увеличивается дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Самолеты А-50 являются важной составляющей в получении разведывательной информации и наведении российских ударов по Украине. Но есть нюанс. Этих самолетов очень мало.

ДРЛО А-50 производились с 1985 года, но сегодня в России отсутствует не только их производство, но и возможность полноценного комплексного ремонта.

Всего таких самолетов в составе ВКС РФ – девять, из которых один пребывает на очень долгой, практически бесконечной модернизации, два – в очереди на регламентные ремонтные работы, один получил повреждения ударным дроном радиотехнического комплекса “Шмель” в Беларуси и до сих пор не отремонтирован (и вряд ли будет), а два были сбиты с начала 2024 года.

Стоимость одного такого самолета оценивается в среднем в $400 млн, но с учетом их редкости и невозможности производства, можно смело умножать на два. То есть потеря А-50 для России – это убытки минимум на миллиард долларов.

Выводы

В начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла самое большое количество самолетов за всю свою историю. Но теперь, два года спустя, потери страны-агрессора становятся катастрофическими не столько количественно, сколько репутационно и стратегически.

Россия теряет уникальные, дорогие самолеты в глубоком тылу, а ее тактическая авиации в ранее считавшейся безопасной зоне находится отнюдь не в безопасности.

Самолет ДРЛО А-50 был сбит в воздушном пространстве России. Источник: Google Maps

Самолет ДРЛО А-50 был сбит в воздушном пространстве России. Источник: Google Maps

Россию в 2022 году выдавили из северо-западного сектора Черного моря, а в 2023 году погнали из Севастополя в Новороссийск. В 2024 году Украина займется выдавливанием из своего воздушного пространства, простора над временно оккупированными территориями и частично из российской тыловой зоны авиации врага. И, надо признать, начало положено весьма успешное.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин