Масштабные пожары в Техасе вышли из-под контроля 1 28.02.2024, 13:04

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Остановил работу завод по сборке ядерного оружия.

В США бушуют мощные лесные пожары, уже выжегшие около 150 тысяч гектаров площади.

Эпицентром стихийного бедствия стал штат Техас, впоследствии огонь вырвался за пределы штата.

В десятках населенных пунктов объявлена эвакуация населения, тысячи людей остались без воды и электроэнергии, огонь уничтожает здания, также из-за мощных пожаров прекратил работу крупнейший завод по сборке ядерного оружия. Подробности сообщают Yahoo News и СNN.

Крупнейший завод по сборке ядерного оружия в США в Техасе Pantex вынужденно прекратил работу во вторник вечером из-за ряда мощных лесных пожаров, охвативших штат, сообщают американские СМИ.

«Пожар возле завода не локализован. Усилия по ликвидации последствий сосредоточены на эвакуации людей. Небольшое количество персонала находится в укрытиях на территории предприятия», – говорится в заявлении предприятия.

Представители Pantex также вышли на срочную пресс-конференцию с попыткой успокоить общество.

«Мы эвакуировали наш персонал, второстепенный персонал по объекту, только из соображений осторожности. Но у нас есть хорошо оборудованная пожарная часть, которая прошла обучение для таких сценариев, которая находится на месте, наблюдает и готова, если на территории предприятия возникнет какая-либо реальная чрезвычайная ситуация», – пояснил в ходе пресс-конференции спикер производственного офиса Национального управления по ядерной безопасности в Pantex Лейф Пендерграфт.

Pantex находится примерно в 30 км северо-восточнее Амарилло и примерно в 500 км северо-западнее Далласа. С 1975 года это предприятие было главным местом сбора и разборки атомных бомб США.

Мощные пожары в Техасе вспыхнули в понедельник, 26 февраля, около 14 часов по местному времени. Чуть больше, чем за сутки, огонь выпалил более 100 тыс. га. Пожарная служба Техаса отмечает, что скорость распространения пожара составляла более 3,5 тыс. га в час или около 60 га в минуту. Это стихийное бедствие уже называют пятым по масштабам за время существования штата.

Пострадавшая от пожаров площадь составляет не менее 150 тыс. га. Огонь вырвался за пределы Техаса: известно, что местные власти по меньшей мере двух округов соседней Оклахомы призвали население эвакуироваться. Масштабная эвакуация продолжается также в Техасе, ведь пламя подбирается к населенным пунктам, несмотря на все усилия по их защите и локализации огня.

Из-за мощных пожаров губернатор Техаса Грег Эббот во вторник объявил о стихийном бедствии в 60 округах. И, учитывая, что в течение следующих нескольких дней в регионе прогнозируется жаркая и сухая погода, а также сильный порывистый ветер – ситуация может стать еще хуже.

Сообщений о погибших пока нет. Однако известно о том, что огонь нанес значительный ущерб большому количеству зданий и предприятий, сгорели также несколько ферм, владельцы которых порой не успевали спасти животных – поэтому они с высокой долей вероятности погибли.

Из-за пожаров и вызванного им повреждения инфраструктуры тысячи людей столкнулись с проблемами с водоснабжением и электроснабжением.

Напомним, в начале февраля масштабные лесные пожары вспыхнули в Колумбии и Чили.

В последней сгорели тысячи домов, погибли более ста человек. На 5 февраля сообщалось более 160-ти активных пожаров по всей территории страны.