Подозреваемого в нападении на белоруску полиция Варшавы перевозила в странном шлеме 28.02.2024, 13:22

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Для чего он нужен?

В ночь с субботы на воскресенье в центре Варшавы мужчина напал на 25-летнюю белоруску: приставил нож к горлу, изнасиловал и пытался задушить. Девушку нашли без сознания, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали в тот же день — им оказался 23-летний варшавянин. Позже полиция показала фото и видео с ним — парня перевозили в массивном черном шлеме, пишет zerkalo.io.

В релизах белорусских силовиков такого не встретишь — а для чего это приспособление использует польская полиция?

На снимках полицейские ведут молодого парня в майке с новогодним принтом и надписью «Joy» («радость»), руки у него скованы спереди и пристегнуты цепью к ногам. Специальный шлем охватывает всю его голову, в том числе боковые области и челюсть, оставляя открытым только центральную часть лица. На приспособлении есть большие мягкие накладки. Очевидно, он не только прикрывает лицо подозреваемого в преступлении от камер, но и от чего-то его защищает.

Действительно, у польской полиции эта вещь так и называется — «защитный шлем» (kask zabezpieczający). У него двойное назначение:

снизить риск того, что подозреваемый причинит себе вред — например, разобьет голову во время перевозки в транспорте или когда останется один в камере либо допросной;

защитить полицейских от подозреваемого — возможных укусов, ударов головой и даже плевков.

В Польше используется шлем собственной разработки: его создали в Институте технологий безопасности «Моратекс» в Лодзи в сотрудничестве со специалистами Главного управления полиции.

Каждый сегмент шлема состоит из слоев как минимум двух различных пористых материалов с разной степенью поглощения энергии удара. Сегменты, которые защищают лоб, челюсть и затылок, поглощают удары эффективнее других.

Кроме того, к приспособлению должны прилагаться одноразовые гигиенические прокладки для защиты его от загрязнения выделениями задержанных — потом, кровью, слюной и так далее. Судя по снимкам с подозреваемым в изнасиловании, в его случае прокладок не было — на одном из кадров видна только медицинская маска, закрывающая нос и рот.

Защитный шлем поступил на «вооружение» полиции Польши еще в 2015 году. Он относится к группе средств прямого принуждения. Его используют не с каждым задержанным, а при необходимости, в особых ситуациях. Кроме полицейских, применять шлем имеют право пограничники, сотрудники системы исполнения наказаний и солдаты военной полиции.