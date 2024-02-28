Макрон поднял ставки 3 Константин Елисеев

28.02.2024, 13:25

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Кремль не рассчитывал на такой сценарий.

Конференция высокого уровня в поддержку Украины, которую организовал президент Франции в Париже 26 февраля, вполне могла стать заурядным событием. Одним из многих других. Никоим образом не пытаюсь умалить ее значение и амбициозную инициативу Франции по ее созыву. Момент действительно исключительно важный, особенно в контексте блокирования помощи Киеву в американском Конгрессе. Украина крайне нуждается в оружии и боеприпасах, и в этом смысле лидерство Франции как ядерной страны, постоянного члена Совбеза ООН и одной из стран Семерки традиционно всегда было и остается определяющим.

Хотя в повестке дня встречи был широкий спектр вопросов поддержки Украины, «парижский саммит» все же запомнится несколько иным, а именно — комментариями президента Франции, в которых он не исключил вероятности направления военных стран-союзников на помощь Украине.

Несмотря на резонансность высказанных предположений, спонтанными или случайными назвать их нельзя. Ведь президенту Франции по крайней мере трижды пришлось уточнять свои слова в разговоре с журналистами. Позиция была высказана четко и довольно понятно даже непосвященным. Кроме традиционных заверений Украины в поддержке «столько, сколько надо» и «тем, чем нужно», Макрон однозначно отметил, что России в этой войне не победить. По крайней мере союзники будут прилагать для этого все необходимые усилия. Теперь еще и с позиций дискуссии о возможности или целесообразности направления вооруженных сил союзников в Украину.

Именно поэтому «парижский саммит» отныне является историческим, а дату 26 февраля 2024 года в истории украинско-российской войны следовало бы обозначить красным. В определенном контексте — не позволить России победить — и были сказаны резонансные слова Макрона об иностранных военных, которые многие, но не все из участников поспешили опровергнуть. Мол, не планируем, не ко времени, никогда. Но были и те, кто явно разделяет идеи президента Франции, в частности страны Балтии.

Дипломатическая мудрость и опыт лет противостояния России говорит «никогда не говори никогда». Сам президент Франции аргументируя свои слова напомнил, что несколько лет назад союзники думали о помощи Украине в терминах «касок и спальных мешков», а теперь говорят о больше «ракет и танков». Ситуация меняется и положительно эволюционирует. Это происходит как на поле боя, так и в политическом дискурсе. То, что идет на пользу Украине и нашей победе, нельзя пропускать мимо ушей, а тем более — открещиваться.

Осмелюсь утверждать, что слова Макрона полетели и их не вернешь. Эта идея уже живет собственной жизнью как в информационном пространстве, так и в головах западных политиков. Она будет всплывать снова и снова в дискуссиях, интервью, встречах, избирательных дебатах, а особенно при подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО. В противостоянии с Россией отныне появился новый элемент, своеобразный Х-фактор — потенциальная возможность появления войск государств-союзников на стороне Вооруженных сил Украины.

На такой сценарий точно не рассчитывал кремлевский диктатор, когда отдал приказ начать вторжение. И первые реакции из Москвы дают понять, что там серьезно задумались. Макрон поднял ставки и для путинского режима это стало неожиданностью, особенно, когда этот удар пришел из Парижа.

Сам факт потенциальной возможности появления войск государств-союзников на стороне украинских войск, пусть и не сегодня, а где-то в отдаленной перспективе, когда этого потребует ситуация, — это очень действенный элемент психологического давления на агрессора, своего рода фактор сдерживания. Как будет в будущем, пока неизвестно. Если Украина будет своевременно и достаточно получать оружие, то ситуация может развиваться и без критической потребности в реализации инициативы Макрона. Но предмет для беспокойства России уже существует. Выход на границы 1991 года (восстановление границ СССР) в понимании Путина уже не будет казаться агрессору достижимой задачей. Теперь важно усилить это беспокойство и довести до точки потенциального пересмотра максималистских целей агрессора.

Таким образом, «Парижский саммит» стал отличной увертюрой к предстоящему визиту Макрона в Киев. Будет, о чем поговорить и скоординировать.

Не случайным в этом контексте было и объявление тезиса Макрона в рамках объявления коалиции о предоставлении Украине дальнобойного оружия. Соответственно, перед союзниками сформулирована четкая дилемма — либо предоставление Украине всего необходимого оружия сейчас, либо направление собственных солдат на фронт позже. И это все на фоне все более частых разговоров о вероятности нападения России на НАТО в ближайшей перспективе.

Будем надеяться, что тезис Макрона будет иметь эффект не только на Москву, но и на наших партнеров о необходимости полной мобилизации ресурсов уже сегодня.

И не надо говорить, что это подарок Путину или чрезмерная эскалация, или провокация России. Никогда не следует забывать, что, несмотря на всю браваду, в Кремле меньше всего в мире хотят войны именно с НАТО. И это, пожалуй, единственное «никогда», о котором следует напоминать всегда.

Константин Елисеев, «Телеграм»