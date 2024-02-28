закрыть
28 февраля 2024, среда, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон поднял ставки

3
  • Константин Елисеев
  • 28.02.2024, 13:25
  • 2,880
Макрон поднял ставки

Кремль не рассчитывал на такой сценарий.

Конференция высокого уровня в поддержку Украины, которую организовал президент Франции в Париже 26 февраля, вполне могла стать заурядным событием. Одним из многих других. Никоим образом не пытаюсь умалить ее значение и амбициозную инициативу Франции по ее созыву. Момент действительно исключительно важный, особенно в контексте блокирования помощи Киеву в американском Конгрессе. Украина крайне нуждается в оружии и боеприпасах, и в этом смысле лидерство Франции как ядерной страны, постоянного члена Совбеза ООН и одной из стран Семерки традиционно всегда было и остается определяющим.

Хотя в повестке дня встречи был широкий спектр вопросов поддержки Украины, «парижский саммит» все же запомнится несколько иным, а именно — комментариями президента Франции, в которых он не исключил вероятности направления военных стран-союзников на помощь Украине.

Несмотря на резонансность высказанных предположений, спонтанными или случайными назвать их нельзя. Ведь президенту Франции по крайней мере трижды пришлось уточнять свои слова в разговоре с журналистами. Позиция была высказана четко и довольно понятно даже непосвященным. Кроме традиционных заверений Украины в поддержке «столько, сколько надо» и «тем, чем нужно», Макрон однозначно отметил, что России в этой войне не победить. По крайней мере союзники будут прилагать для этого все необходимые усилия. Теперь еще и с позиций дискуссии о возможности или целесообразности направления вооруженных сил союзников в Украину.

Именно поэтому «парижский саммит» отныне является историческим, а дату 26 февраля 2024 года в истории украинско-российской войны следовало бы обозначить красным. В определенном контексте — не позволить России победить — и были сказаны резонансные слова Макрона об иностранных военных, которые многие, но не все из участников поспешили опровергнуть. Мол, не планируем, не ко времени, никогда. Но были и те, кто явно разделяет идеи президента Франции, в частности страны Балтии.

Дипломатическая мудрость и опыт лет противостояния России говорит «никогда не говори никогда». Сам президент Франции аргументируя свои слова напомнил, что несколько лет назад союзники думали о помощи Украине в терминах «касок и спальных мешков», а теперь говорят о больше «ракет и танков». Ситуация меняется и положительно эволюционирует. Это происходит как на поле боя, так и в политическом дискурсе. То, что идет на пользу Украине и нашей победе, нельзя пропускать мимо ушей, а тем более — открещиваться.

Осмелюсь утверждать, что слова Макрона полетели и их не вернешь. Эта идея уже живет собственной жизнью как в информационном пространстве, так и в головах западных политиков. Она будет всплывать снова и снова в дискуссиях, интервью, встречах, избирательных дебатах, а особенно при подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО. В противостоянии с Россией отныне появился новый элемент, своеобразный Х-фактор — потенциальная возможность появления войск государств-союзников на стороне Вооруженных сил Украины.

На такой сценарий точно не рассчитывал кремлевский диктатор, когда отдал приказ начать вторжение. И первые реакции из Москвы дают понять, что там серьезно задумались. Макрон поднял ставки и для путинского режима это стало неожиданностью, особенно, когда этот удар пришел из Парижа.

Сам факт потенциальной возможности появления войск государств-союзников на стороне украинских войск, пусть и не сегодня, а где-то в отдаленной перспективе, когда этого потребует ситуация, — это очень действенный элемент психологического давления на агрессора, своего рода фактор сдерживания. Как будет в будущем, пока неизвестно. Если Украина будет своевременно и достаточно получать оружие, то ситуация может развиваться и без критической потребности в реализации инициативы Макрона. Но предмет для беспокойства России уже существует. Выход на границы 1991 года (восстановление границ СССР) в понимании Путина уже не будет казаться агрессору достижимой задачей. Теперь важно усилить это беспокойство и довести до точки потенциального пересмотра максималистских целей агрессора.

Таким образом, «Парижский саммит» стал отличной увертюрой к предстоящему визиту Макрона в Киев. Будет, о чем поговорить и скоординировать.

Не случайным в этом контексте было и объявление тезиса Макрона в рамках объявления коалиции о предоставлении Украине дальнобойного оружия. Соответственно, перед союзниками сформулирована четкая дилемма — либо предоставление Украине всего необходимого оружия сейчас, либо направление собственных солдат на фронт позже. И это все на фоне все более частых разговоров о вероятности нападения России на НАТО в ближайшей перспективе.

Будем надеяться, что тезис Макрона будет иметь эффект не только на Москву, но и на наших партнеров о необходимости полной мобилизации ресурсов уже сегодня.

И не надо говорить, что это подарок Путину или чрезмерная эскалация, или провокация России. Никогда не следует забывать, что, несмотря на всю браваду, в Кремле меньше всего в мире хотят войны именно с НАТО. И это, пожалуй, единственное «никогда», о котором следует напоминать всегда.

Константин Елисеев, «Телеграм»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин