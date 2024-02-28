«Сюрпризы» для российских оккупантов в Черном море: как задействованы ВМС Украины 28.02.2024, 13:42

РФ снизила активность, чтобы не потерять очередной корабль.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины работает в тесной кооперации или с привлечением Военно-морских сил при планировании и проведении операций в Черноморском регионе. Об этом сегодня, 28 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер ВМС ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

- Все операции, которые проходят в украинской зоне ответственности в Черноморском регионе, проходят в тесной кооперации или с привлечением, с участием Военно-морских сил. Поэтому на этапе планирования и даже применения, конечно, мы принимаем или непосредственное участие, или консультативное, или можем обеспечивать эти процессы. Потому что каждая операция состоит из многих элементов, и многие из этих элементов не видны на подобных видео, когда мы видим, как, например, очередной дрон уничтожает очередной российский корабль. На самом деле это верхушка айсберга, это вот та кульминация, которую можно показать. Но для того, чтобы эта операция прошла, существует много этапов, много элементов и разные виды обеспечения, — сказал он.

Спикер отметил, что российские оккупанты снизили активность, чтобы не потерять очередной корабль, и ищут средство противодействия.

«Враг, конечно, принимает меры по рассредоточению единиц, по маскировке, работает РЭБ, в общем, много инструментов. Но выходить лишний раз в море, конечно, они последнее время не решаются. И мы это видим по количеству кораблей в море, которых в среднем сейчас, в последние несколько дней — одна-две единицы. И, как правило, ракетоносители сейчас не выходят в море», — сообщил Плетенчук.

В то же время спикер констатировал, что сложно говорить о доминировании Украины в Черном море, когда в воздушном пространстве постоянно присутствует российская авиация.

«И если на воде в принципе, в акватории, они понимают границы допустимого, они понимают, что подходить к берегу опасно, то, к сожалению, в этой же самой зоне в воздушном пространстве присутствует российская авиация. Поэтому назвать это доминированием сложно. Это больше похоже на серую зону, большую такую, в 25 тыс. плюс километров», — сказал Плетенчук.