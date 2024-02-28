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Минобороны Британии: Путин теряет контроль над ситуацией по периметру России

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  • 28.02.2024, 13:59
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Минобороны Британии: Путин теряет контроль над ситуацией по периметру России

Британская разведка сообщила о важных последствиях для Кремля.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что война против Украины способствовала существенному изменению отношений России со странами бывшего Советского Союза. С февраля 2022 года, несмотря на разницу между странами, общее влияние России на ближайших соседей снизилось.

Как отмечается в сводке разведки в Twitter, что Россия почти наверняка продолжает рассматривать сохранение своего влияния в этих странах как приоритет внешней политики, имеющей решающее значение для внутренней безопасности и экономики.

По данным британской разведки, ресурсы, которые Россия выделила на Украину, и ее неспособность достичь военного прорыва поставили под сомнение традиционную позицию России как гаранта региональной безопасности. Нарушение Россией суверенитета Украины повысило вероятность угрозы безопасности со стороны России. Спад российской экономики и риск вторичных санкций усилили обеспокоенность по поводу экономической зависимости от России.

В ответ на эти тенденции государства бывшего Советского Союза активизировали усилия по диверсификации своих экономических, политических отношений и отношений в области безопасности, чтобы уменьшить свою зависимость от России.

«Хотя Россия сохраняет значительное присутствие, как открытое, так и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей и задач почти наверняка значительно снизилась за последние два года», - отмечают в Минобороны Британии.

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