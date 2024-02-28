ФСБ уличили в тайной слежке за Шойгу и Герасимовым 28.02.2024, 14:04

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Найдены видеокамера на штативе и антенна.

ФСБ уличили в тайной слежке за руководством Минобороны России.

26 февраля сотрудник управляющей компании во время планового обхода чердака обнаружил видеокамеру для слежки, которая была установлена напротив главного здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Найдены видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудник ЖКХ обратился в полицию, где начали доследственную проверку, заподозрив подготовку диверсии.

Полицейские доложили в Федеральную службу безопасности. В ведомстве сообщили, что оборудование принадлежит им, пишет Baza.

Ранее было известно о сложных отношениях между силовиками. В ФСБ предлагали президенту Владимиру Путину отправить в отставку министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.