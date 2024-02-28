МИД Литвы об отправке западных войск в Украину: Инициатива заслуживает внимания

МИД Литвы об отправке западных войск в Украину: Инициатива заслуживает внимания2
- 28.02.2024, 14:43
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Ситуация требует политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно.
Инициатива о возможности размещения западных сухопутных войск в Украине - заслуживает внимания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.
«Судьба Европы решается на полях сражений в Украине. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоявшая за вчерашней встречей в Париже, заслуживает внимания», - написал глава Министерства иностранных дел Литвы.
Размещение западных войск в Украине
26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.
Во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.