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ВСУ назвали неожиданный фактор, который поможет сдержать россиян под Авдеевкой

  • 28.02.2024, 15:41
  • 1,806
ВСУ назвали неожиданный фактор, который поможет сдержать россиян под Авдеевкой

Украинские военные заполучили надежного «союзника».

Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию под Авдеевкой. Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия в эфире «Радио Свобода».

«Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции», - сказал спикер.

Он отметил, что российские войска были заблокированы в окрестностях и на подходе к населенному пункту Орловка. Там оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, используя технику - артиллерию, минометы, авиацию и FPV-дроны.

«Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника - возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях», - заявил Лиховий.

По словам младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплексов Третьей отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина, полевые укрепления есть, они помогают ВСУ защищаться от пехоты и артиллерии РФ. Но от вражеских управляемых авиабомб пока защиты нет.

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