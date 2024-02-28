Илон Маск рассказал о «самом невероятном» автомобиле в мире 1 28.02.2024, 16:54

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Раскрыты новые подробности суперкара Tesla Roadster.

Серийный электромобиль Tesla Roadster могут представить в этом году, а его производство начнется с 2025 года. Илон Маск в очередной раз перенес дату презентации модели и раскрыл новые ее подробности на своей странице в соцсети Х.

По его словам, проектирование модели уже завершено и электрокар станет «самым невероятным» авто в мире. Кроме того, Маск обещает, что новая Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за секунду.

Этот результат выглядит невероятным, ведь сейчас рекорд разгона до сотни составляет 1,87 с — его поставил электрический суперкар Rimac Nevera.

Молниеносную динамику Tesla Roadster обеспечат инновационные ракетные ускорители. Они будут опцией для модели, а без них электрокар сможет стартовать до 100 км/ч примерно за 1,9 с, а до 200 км/ч — за 4,2 с. Заявленная максимальная скорость составляет 400 км/ч, а запас хода — 1000 км.

Напомним, что прототип Tesla Roadster второго поколения презентовали еще в 2017 году, то есть суперкар разрабатывают даже дольше, чем пикап Tesla Cybertruck. Его планировали запустить в производство с 2020 года и продавать по цене от $200 000, однако дату начала выпуска электрокара неоднократно переносили.