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Латвия прокомментировала возможную отправку войск НАТО в Украину

  • 28.02.2024, 17:14
Латвия прокомментировала возможную отправку войск НАТО в Украину

Рига рассматривает множество вариантов усиления поддержки ВСУ.

В Минобороны Латвии заявили, что не выступают принципиально против размещения войск НАТО в Украине.

Об этом сообщает N-tv со ссылкой на представителя Минобороны страны.

По его словам, Латвия продолжает рассматривать множество различных вариантов усиления поддержки Украины.

«Если будет соглашение между союзниками по НАТО об отправке войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность участия», — заявил он.

26 февраля перед саммитом европейских лидеров в Париже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность отправки своих военных в Украину на основе двусторонних соглашений.

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