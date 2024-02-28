В Германии белорус на фуре влетел в разделительное ограждение 1 28.02.2024, 17:28

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Повреждены четыре авто.

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия грузовик под управлением 47-летнего белоруса въехал в разделительный отбойник на автобане, от образовавшихся обломков пострадали еще четыре машины. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает «Беларусь и мир».

Происшествие случилось утром 27 февраля на трассе А2 между городами Билефельд и Гютерсло. По предварительным данным, фура с 15 тоннами груза двигалась в средней полосе в направлении Дортмунда, по неустановленной пока причине ушла влево и врезалась в ограждение.

После этого три легковых автомобиля и один тягач проехали по разлетевшимся фрагментам и получили механические повреждения.

Пока место аварии очищали от мусора и пролившихся технических жидкостей, движение в направлении Дортмунда осуществлялось по одной полосе, Ганновера — по двум.