Шакалы спасают африканское племя уже тысячи лет 1 28.02.2024, 18:28

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Уникальный пример взаимодействия.

Чепрачные шакалы (Lupulella mesomelas), обитающие в южной и восточной частях Африки, охотятся на мелкую добычу и питаются мертвечиной, трупами животных, которые стали жертвами более крупных хищников. Но несмотря на то, что шакалы плотоядные, они неравнодушны к фруктам — поедают плоды растения акантосициос ощетиненный (Acanthosicyos horridus), также известного под названием «нара», пишет Naked science.

Это невысокое безлистное растение достигает полутора метров в высоту, произрастает на песчаных дюнах и встречается только в пустыне Намиб (то есть эндемик). Плод нары представляет собой тыквину с кисло-сладкой мякотью, массой до килограмма и диаметром от 10 до 20 сантиметров, внешним видом похож на дыню. Эти плоды едят не только дикие животные, но и люди, а именно представители народности топнаар (topnaar), для которых нара — основной источник пищи на протяжении тысячелетий.

Топнаар извлекают косточки из фруктов нара и поедают как семечки, а также перерабатывают мякоть. Мякоть извлекается, отваривается и заливается водой, в результате образуется фруктовая питательная кашица, которую употребляют в пищу круглый год, правда, кашица менее ароматная, чем сама мякоть.

Долгое время оставалось неясным, кто или что разносит семена нара по пустыне. Согласно некоторым гипотезам, это могли быть чепрачные шакалы для которых плоды растения — излюбленная пища. Чтобы изучить роль этих животных в распространении семян, группа южноафриканских биологов под руководством Джереми Мидгли (Jeremy Midgley) из Кейптаунского университета установила фотоловушки в некоторых частях пустыни Намиб, а затем закопала 55 плодов (спелых и незрелых) в песок на расстоянии до 100 метров от растения.

«У шакалов прекрасное обоняние, позволяющее находить плод, и мощная челюсть, чтобы разгрызать жесткую кожуру», — пояснил Мидгли.

Шакалы нашли все 55 плодов. Животные сперва чуть выкапывали плоды, затем мочились на них и оставляли на несколько дней, после чего приходили и съедали. Ученые предположили, что, видимо, таким образом шакалы заявляют о «праве собственности» на плод либо «маскируют» запах плода, тем самым лишая других шакалов возможности найти его. В то же время не вполне ясно, почему животные не поедают его сразу. Возможно, воздействие мочи со временем делает фрукт более съедобным для этих животных.

Животные в основном приходили за фруктами ночью и оставляли экскременты, содержащие большое количество неповрежденных семян. Мидгли и его коллеги обнаружили, что эти семена прорастали лучше, чем те, которые ученые извлекли непосредственно из спелых плодов.

Плодами нара питаются не только чепрачные шакалы, но и другие животные: травоядные ориксы (Oryx gazella), некоторые виды ослов и крупный рогатый скот. Однако в их фекалиях ученые семян нара не нашли. Причина — в устройстве челюсти. Плотоядные, как правило, имеют клыки и когти для разделывания добычи. Челюсти их двигаются только в одном направлении — вниз и вверх. У растительноядных зубы приспособлены для измельчения и пережевывания пищи, их челюсти совершают боковые движения. Иными словами, большие коренные зубы травоядных просто размалывают семена нара.

Ученым известно давно, что некоторые хищники могут употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды. Но у биологов было мало доказательств того, что плотоядные могут быть основными распространителями семян.