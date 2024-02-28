Студент из Могилева придумал способ увеличить пробег электромобиля 16 28.02.2024, 19:06

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Идею раскритиковали в соцсетях.

Учащийся Могилевского государственного электротехнического колледжа Никита Калистратов придумал, как увеличить пробег электромобиля без дополнительной зарядки. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ, передает «Зеркало».

Отмечается, что парень провел несколько бессонных ночей, чтобы придумать эту технологию, а вдохновение на него нашло после того, как Александр Лукашенко поставил задачу к 2025 году закончить белорусский электрокар.

«Магнит и катушка индуктивности. Когда вращается колесо, вырабатывается электрическая энергия», — рассказал о своей технологии юный изобретатель.

По его подсчетам, в сумме от каждого колеса на аккумулятор поступит +300 вольт. Такая бесплатная подзарядка на ходу позволит увеличить пробег в три раза.

«В конечном итоге это даст, что электромобилю позволит проехать больше на 600 километров по сравнению с обычным электромобилем, у которого только аккумуляторная батарея (он проезжает 400). У нас этот пробег увеличивается до тысячи километров», — пояснил Калистратов.

Отмечается также, что эту разработку уже показали на заводе «БЕЛДЖИ». Главный технолог предприятия считает, что проект жизнеспособный и перспективный.

Тем временем в колледже хотят получить патент на формулу изобретения.

«На областном этапе „100 идей для Беларуси“ нам сказали: „Смотрите, чтобы вашу идею не переделал Илон Маск, иначе с его финансами он станет первым, кто, может быть, применит эту идею“», — сказал преподаватель колледжа Валерий Бегунов.

Тем временем пользователи в комментариях под видео пошутили, что технология не такая уж и передовая.

«Так вот кто изобрел рекуперацию! Но парень увлечен, а это уже хорошо», «Сначала делают патент, а потом заявляют о разработке, а не наоборот», «Беда в том, что рекуперация хороша при торможении только», «Это может работать, только если авто едет с горы, на холостом ходу или при торможении. В обычном режиме будет повышенный расход с аккумулятора и эффекта не будет», «…Если тут речь о рекуперации, то это давно используется, если речь о присобачивании генератора к электромотору, то слов нет, учите физику сначала», — высказали мнение пользователи.