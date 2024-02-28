Страны ЕС зафиксировали рекордное с начала года количество нелегалов, пытавшихся прорваться с территории Беларуси 7 28.02.2024, 19:21

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В феврале по сравнению с январем активность нелегалов возросла в 3,8 раза.

Страны Европейского союза 27 февраля зафиксировали рекордное с начала 2024 года количество нелегалов, пытавшихся прорваться с территории Беларуси, свидетельствует проводимый «Позіркам» ежедневный анализ сообщений пограничных служб соседних государств.

Минувшим днем было пресечено 74 попытки незаконного проникновения: 68 — в Польшу, 6 — в Литву. Спокойно было только на белорусско-латвийской границе.

До этого в тройку самых напряженных дней входили 26 февраля (30 попыток), 21 февраля (29) и 22 февраля (24).

В феврале по сравнению с январем активность нелегалов возросла в 3,8 раза: пресечено 368 попыток за 27 дней февраля против 96 за весь январь. На литовском направлении мигрантов стало больше в 6,8 раза (27 против 4), на латвийском — в 10,6 (53 против 5), на польском — в 3,3 (288 против 87).

Количество дней, когда не было зарегистрировано ни одной попытки незаконно попасть в ЕС с белорусской территории, в феврале сократилось до четырех (1-го, 2-го, 3-го, 5-го). В январе спокойных дней было почти половина — 15 (4-го, 7-го, 8-го, 12-го, 13-го, 16-го, 20-го, 21-го, 23-го, 25-го, 27−31-го).

В 2023 году было зафиксировано 42 078 попыток незаконной миграции через границу Беларуси в страны ЕС, в том числе 3959 — за январь — февраль.