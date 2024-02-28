Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену 3 28.02.2024, 19:46

Джо Байден

Опрос.

Теперь лучше всего украинцы относятся к президенту США Джо Байдену, в тройке лидеров также — президент Польши Анджей Дуда и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство опрошенных выражают позывное отношение к Джо Байдену (78%), Анджею Дуде (76%), Эмманюэлю Макрону (62%), Урсуле фон дер Ляйен (60%), Риши Сунаку (56%), Олафу Шольцу (55%), Джастину Трюдо (50%).

Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к Майе Санду (49%), Дональду Туску (47%), Джордже Мэлони (39%),

Преобладает негативное отношение к Владимиру Путину (96% ответили, что относятся к нему негативно), Александру Лукашенко (92%), Виктору Орбану (69%), Си Цзиньпину (64%).