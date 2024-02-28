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Ученые: Гармония в музыке никак не связана с математикой

  • 28.02.2024, 19:53
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Ученые: Гармония в музыке никак не связана с математикой

Пифагор ошибся.

Согласно новым исследованиям, тон и настройка музыкальных инструментов могут значительно влиять на восприятие гармонии. Эти результаты вызывают сомнения в традиционной западной теории музыки и призывают экспериментировать.

Ученые из Кембриджского университета, Принстона и Института эмпирической эстетики Макса Планка опубликовали исследование в Nature Communications, в котором выявили два ключевых момента, в которых теория Пифагора оказалась неточной.

В своем исследовании они обнаружили, что в обычных условиях прослушивания слушатели не считают важным, чтобы аккорды были настроены в математических соотношениях, которые традиционно считаются «созвучными». Наоборот, небольшие отклонения от этих соотношений придают музыке живость и привлекательность.

Доктор Питер Харрисон из Кембриджского университета отметил, что использование определенных музыкальных инструментов, менее знакомых западным музыкантам, может полностью изменить восприятие гармонии и диссонанса. Он подчеркнул, что форма и физика таких инструментов, как бонанг, из индонезийской культуры, могут создавать совершенно новые модели звучания.

Чтобы провести исследование, ученые создали онлайн-лабораторию, в которой участвовали более 4000 человек из США и Южной Кореи. Эксперименты показали, что слушатели интуитивно предпочитают небольшие несовершенства в звучании и больше интересуются новыми мелодиями, созданными с помощью"негармоничных" инструментов.

Результаты этого исследования представляют вызов для традиционных представлений о гармонии в музыке и открывают новые возможности для экспериментов и творчества в области музыкальной композиции.

Ученые надеются, что их работы вдохновят музыкантов на использование разнообразных инструментов и создание новых, захватывающих гармоний.

Основное зерно пифагорейской мировой гармонии — это представление о гармонии как математически упорядоченном целом. Пифагор пришел к этой мысли, когда открыл, что основные гармонические интервалы: октава, чистая квинта и чистая кварта — возникают, когда длины колеблющихся струн относятся как 2:1, 3:2 и 4:3.

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