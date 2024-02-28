Разведка Италии обвинила Россию в ведении гибридной войны против страны 28.02.2024, 20:21

РФ использует дезинформацию, кибератаки и нелегальную миграцию.

Россия ведет гибридную войну против Италии, используя дезинформацию, кибератаки и нелегальную миграцию.

Об этом заявили итальянские разведывательные службы в ежегодном докладе парламента, сообщает ANSA.

«Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу. Шпионаж, кибератаки и использование миграционных потоков с целью дестабилизации — это арсенал, который используется», - говорится в отчете итальянской разведки.

В частности, таким образом, РФ пытается повлиять на предстоящие выборы в Европейский парламент, запланированные на 6-9 июня 2024 года.

Отмечается, что последний раз российская дезинформация была зафиксирована в отношении протестов фермеров против сельскохозяйственной политики Европейского союза.