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Силовики задержали на границе белоруса, который вернулся домой из Польши

  • 28.02.2024, 20:24
Силовики задержали на границе белоруса, который вернулся домой из Польши
Игорь Сорокин. Фото с его страницы ВКонтакте

В чем его обвиняют.

Силовики задержали на границе мужчину, который вернулся в Беларусь из Польши, сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

«В Польше работаю электриком. Задержан на границе в связи с тем, что участвовал в политическом митинге. То, что я находился на проезжей части и перекрывал движение», — заставили сказать мужчину.

На видео силовиков используются кадры с протестов августа 2020 года, которые проходили на проспекте Машерова в Бресте.

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