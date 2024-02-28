Силовики задержали на границе белоруса, который вернулся домой из Польши
- 28.02.2024, 20:24
В чем его обвиняют.
Силовики задержали на границе мужчину, который вернулся в Беларусь из Польши, сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
«В Польше работаю электриком. Задержан на границе в связи с тем, что участвовал в политическом митинге. То, что я находился на проезжей части и перекрывал движение», — заставили сказать мужчину.
На видео силовиков используются кадры с протестов августа 2020 года, которые проходили на проспекте Машерова в Бресте.