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С 1 марта в Беларуси нельзя будет ловить щуку

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  • 28.02.2024, 20:34
С 1 марта в Беларуси нельзя будет ловить щуку

Определенное исключение сделано только для Витебской области.

Инспекция природоохраны сообщила, что в этом году во всех областях Беларуси с 1 марта запрещается ловить щуку. Определенное исключение сделано только для Витебской области, где период запрета начнется с 9 марта. Продлится запрет соответственно по 15 апреля во всех областях, по 23 апреля — в Витебской.

В период икрометания щука становится особенно уязвимой, так как теряет бдительность и становится легкой добычей недобросовестных рыболовов. Случайно пойманная в это время щука должен быть немедленно выпущена обратно в водоем — именно там, где была поймана.

Ответственность за нарушение предусмотрена очень серьезная — штраф от 400 до 1200 рублей, в некоторых случаях с конфискацией орудий рыболовства. Также с рыбака взыщут причиненный вред окружающей среде — за каждую незаконно добытую особь по 360 рублей и стоимость незаконно добытых щук.

Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность — до 6 лет ограничения свободы.

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