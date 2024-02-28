Новый курс истории введут в школах Беларуси для десятиклассников 5 28.02.2024, 20:51

2,108

Школьники будут изучать дисциплину «История Беларуси в контексте всемирной истории».

Новый курс истории введут с 1 сентября 2024 года в школах Беларуси в 10-х классах, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования в телеграм-канале ведомства. Так, десятиклассники вместо двух предметов, которые есть в программе сейчас, — истории Беларуси и всемирной истории — будут изучать историю Беларуси в контексте всемирной истории.

— Планируем, что с 1 сентября 2024 года все десятиклассники перейдут на изучение новой интегрированной дисциплины «История Беларуси в контексте всемирной истории», — сказал министр образования Андрей Иванец.

В Минобре считают, что системе образования не хватает интегрированного представления об историческом процессе. Между тем важно, чтобы дети понимали, почему произошли те или иные события, как они связаны. В министерстве отметили, что сегодня есть те, кто пытается переписать историю и «подогнать» факты под определенное видение. С введением нового курса истории там рассчитывают, что школьники критически будут подходить к сторонней информации и хорошо ориентироваться в исторических процессах.