закрыть
28 февраля 2024, среда, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый курс истории введут в школах Беларуси для десятиклассников

5
  • 28.02.2024, 20:51
  • 2,108
Новый курс истории введут в школах Беларуси для десятиклассников

Школьники будут изучать дисциплину «История Беларуси в контексте всемирной истории».

Новый курс истории введут с 1 сентября 2024 года в школах Беларуси в 10-х классах, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования в телеграм-канале ведомства. Так, десятиклассники вместо двух предметов, которые есть в программе сейчас, — истории Беларуси и всемирной истории — будут изучать историю Беларуси в контексте всемирной истории.

— Планируем, что с 1 сентября 2024 года все десятиклассники перейдут на изучение новой интегрированной дисциплины «История Беларуси в контексте всемирной истории», — сказал министр образования Андрей Иванец.

В Минобре считают, что системе образования не хватает интегрированного представления об историческом процессе. Между тем важно, чтобы дети понимали, почему произошли те или иные события, как они связаны. В министерстве отметили, что сегодня есть те, кто пытается переписать историю и «подогнать» факты под определенное видение. С введением нового курса истории там рассчитывают, что школьники критически будут подходить к сторонней информации и хорошо ориентироваться в исторических процессах.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин