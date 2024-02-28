На мэрии польского Элка 25 марта вывесят бело-красно-белый флаг 4 28.02.2024, 21:06

В знак солидарности.

В День воли, 25 марта, мэрия польского города Элк снова вывесит беларусский бело-красно-белый флаг. Об этом в комментарии «Белсату» сообщил мэр города Томаш Андрукевич, отвечая на вопрос о соответствующем обращении представителей беларусской диаспоры.

«История польской борьбы за демократию с одной стороны полна решимости и веры в победу, а с другой – жертв, в том числе и собственной жизнью. Я знаю, что беларусская оппозиция тоже каждый день сдает самый трудный экзамен – экзамен на патриотизм и верность самым святым ценностям. История показывает, что победить можно, даже если борьба очень тяжелая и шансы на победу кажутся ничтожными».

Желаю всем белорусам, которые мечтают жить в свободной, независимой стране, чтобы эти мечты сбылись. В знак моей (нашей) солидарности с беларусской оппозицией в День воли 25 марта на здании городского управления города Элк будут с гордостью развеваться рядом два флага: бело-красно-белый и бело-красный. Пусть это будет предвестником вашей победы. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!» – говорится в ответе Томаша Андрукевича.

Элк – это поветовый центр на границе Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши, столица региона Мазуры. Бело-красно-белые флаги в знак солидарности с белорусами уже вывешивали в Элке в сентябре 2020 года и по случаю Дня воли в 2023-м.