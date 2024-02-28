закрыть
28 февраля 2024, среда, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На мэрии польского Элка 25 марта вывесят бело-красно-белый флаг

4
  • 28.02.2024, 21:06
На мэрии польского Элка 25 марта вывесят бело-красно-белый флаг

В знак солидарности.

В День воли, 25 марта, мэрия польского города Элк снова вывесит беларусский бело-красно-белый флаг. Об этом в комментарии «Белсату» сообщил мэр города Томаш Андрукевич, отвечая на вопрос о соответствующем обращении представителей беларусской диаспоры.

«История польской борьбы за демократию с одной стороны полна решимости и веры в победу, а с другой – жертв, в том числе и собственной жизнью. Я знаю, что беларусская оппозиция тоже каждый день сдает самый трудный экзамен – экзамен на патриотизм и верность самым святым ценностям. История показывает, что победить можно, даже если борьба очень тяжелая и шансы на победу кажутся ничтожными».

Желаю всем белорусам, которые мечтают жить в свободной, независимой стране, чтобы эти мечты сбылись. В знак моей (нашей) солидарности с беларусской оппозицией в День воли 25 марта на здании городского управления города Элк будут с гордостью развеваться рядом два флага: бело-красно-белый и бело-красный. Пусть это будет предвестником вашей победы. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!» – говорится в ответе Томаша Андрукевича.

Элк – это поветовый центр на границе Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши, столица региона Мазуры. Бело-красно-белые флаги в знак солидарности с белорусами уже вывешивали в Элке в сентябре 2020 года и по случаю Дня воли в 2023-м.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин