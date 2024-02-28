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NASA зафиксировало усиление утечки воздуха в российском сегменте МКС

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  • 28.02.2024, 21:21
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NASA зафиксировало усиление утечки воздуха в российском сегменте МКС

Воздух в модуле «Звезда» стал уходить в два раза быстрее.

Воздух в переходной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) стал уходить в два раза быстрее, заявил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

«Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска «Прогресса» и его стыковки со станцией», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Монтальбано, на безопасность экипажа это не окажет серьезного влияния. NASA работает с российскими коллегами по поводу дальнейших шагов, добавил он.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили РБК факт утечки воздуха на борту МКС. «Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает», — сообщили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что «устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа».

После падения давления на МКС в августе 2020 года весь экипаж станции был изолирован в модуле «Звезда». Утечку воздуха смогли найти только через месяц. В «Роскосмосе» предполагали, что причина неполадки находится в американском сегменте МКС, однако она была в модуле «Звезда». Герметичность модуля пообещали восстановить и заверили в отсутствии угроз жизни и здоровью экипажа. Трещину замазали, утечка кислорода уменьшилась, но не прекратилась. В NASA тогда допускали возможность изоляции этого модуля в случае неустранения утечек.

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