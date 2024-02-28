ВСУ в третий раз за неделю ударили по скоплению российских военных 3 28.02.2024, 21:44

1,034

Ликвидированы еще 19 оккупантов.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил перешедший на сторону РФ бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО „HIMARS“ по нашим военнослужащим и о последующих потерях. Необучаемые», — написал он.

Информацию подтвердили Z-каналы. Как пишет «Досье шпиона», удар был нанесен двумя ракетами РСЗО «HIMARS» по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты 27 февраля около 19:00. Утверждается, что в это время командование проводило построение для награждения. В результате 19 военнослужащих погибли, еще 12 получили ранения.

По данным источника, среди ликвидированных — заместитель командира бригады подполковник Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Комбриг полковник Михаил Гудков получил ранение.

Собеседник также отмечает, что командование было осведомлено о работе украинского разведывательного беспилотника в их районе, однако проигнорировало данную информацию.

Телеграм-канал «Два майора» также подтвердил, что событие произошло 27 февраля. «Слово „Построение“ на фронте у командиров всех уровней должно вызывать отторжение и физическое неприятие. Особенно для таких „важных“ вещей, как награждение», — написал он.

Это уже третий удар ВСУ по скоплению российских военных за неделю. В предыдущий раз ракеты прилетели по полигону рядом с селом Подо-Калиновка Херсонской области 21 февраля. По данным источников СМИ, там проходили совместные занятия трех подразделений армии России перед проверкой, которую собирались провести руководители группировки войск «Днепр». Утверждалось, что в результате удара из HIMARS погибли не менее 60 военных.

До этого ВСУ атаковали полигон российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной Донецкой народной республике. В момент удара там находились три роты солдат, которые ждали приезда генерала, писала «Русская служба Би-би-си». По данным телеграм-канала «Тринадцатый», личный состав построили из-за приезда командира 29-й армии генерал-майора Олега Моисеева. Погибли 68 военных.