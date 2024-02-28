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Пожилой пациент в США вылечился от ВИЧ и рака крови

  • 28.02.2024, 21:58
Пожилой пациент в США вылечился от ВИЧ и рака крови
Фото: City of Hope

Помог новый метод терапии.

Житель американского штата Калифорния Пол Эдмондс, который страдал одновременно от ВИЧ и рака, вылечился от обоих. Случай излечения от двух смертельных болезней описан в New England Journal of Medicine.

Эдмондс стал пятым в истории пациентом с такими диагнозами, кто смог выздороветь после нового метода лечения.

Диагноз ВИЧ ему поставили в 1988 году, а недавно у него выявили еще и лейкоз (рак крови).

Он прошел курс лечения, во время которого мужчине ввели стволовые клетки с редкой генетической мутацией, делающей людей, у которых она есть, устойчивыми к ВИЧ.

В итоге в свои 68 лет Эдмондс стал старейшим человеком на планете, победившим рак крови, а затем достигшим ремиссии ВИЧ.

Медики отметили, что его случай показывает, что пожилые люди с раком крови, которым проводят химиотерапию пониженной интенсивности, а затем — трансплантацию стволовых клеток с ВИЧ-резистентными донорскими клетками, могут заодно избавиться от ВИЧ.

По данным ScienceAlert, мутация, о которой идет речь, встречается не более чем у 2% людей в мире, а новый метод лечения используют как финальный при терапии рака крови.

Врачи пояснили, что в случае с Эдмондсом, стволовые клетки донора имели дополнительное преимущество — генетическую мутацию, связанную с устойчивостью к ВИЧ, поэтому в его организме появились новые ДНК, что и помогло ему.

Отмечается, что Эдмондс получил костный мозг и стволовые клетки крови от донора в 2019 году. В результате его костный мозг и стволовые клетки крови были полностью заменены клетками донора. С тех пор у него не было никаких признаков лейкемии или ВИЧ. Медики считают, что он излечился от рака крови, потому что его последнее лечение от этой болезни — это как раз та самая трансплантация, проведенная более пяти лет назад. При этом он не проходил антиретровирусную терапию от ВИЧ уже почти три года, и осталось еще два года, прежде чем врачи сочтут его полностью излечившимся от ВИЧ.

Правда, такой метод лечения ВИЧ подходит не всем. Трансплантацию стволовых клеток назначают больным с опасным для жизни видом рака, а возможное выздоровление от ВИЧ — это лишь бонус в такой ситуации.

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