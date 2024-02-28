ВСУ выбили россиян из Красногоровки под Донецком

ВСУ выбили россиян из Красногоровки под Донецком1
- 28.02.2024, 22:10
Оккупанты понесли существенные потери.
Украинские военные смогли выбить оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Ранее россияне частично вошли в город.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
Военные отметили, что накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.
«За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к долговременной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов «200-ми» и «300-ми», - сообщила бригада.
Также военные сообщили, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.
«По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск», - подытожила третья штурмовая бригада ВСУ.