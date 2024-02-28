Какие дома можно купить в Беларуси до 3700 рублей 28.02.2024, 22:48

Впереди — дачный сезон.

Скоро начнется дачный сезон, поэтому самое время присмотреть себе загородный дом (если были такие планы). Если денег не очень много, то можно рассмотреть вариант покупки пустующего деревенского дома, которых достаточно много в Едином реестре имущества. «Зеркало» посмотрело на этом ресурсе, какая недвижимость продается за фиксированную сумму. Одно из условий — чтобы степень износа не превышала 60% (а желательно, чтобы этот показатель был ниже).

В Малоритском районе находится деревня Радеж, рядом — большой лес, а примерно в 10−13 км есть два озера. В населенном пункте продается деревянный дом площадью 50 квадратов. Его цена — 1700 рублей. Недвижимость построили в 1965 году. Сегодня дом имеет степень износа 40%. Рядом со строением находятся два сарая и колодец.

В Свислочском районе Гродненской области рядом с рекой Россь находится деревня Теляки, где продается пустующий деревянный дом с погребом и верандой, который построили в 1945 году. Его площадь — 56 м2, объект со степенью износа 54%. Рядом с домом находятся два сарая и колодец, они имеют износ 60%. Стоит недвижимость 37 рублей. Скорее всего, в реальности стоимость дома — 40 рублей, так как с этого года базовая величина выросла до 40 рублей (ранее она составляла как раз 37 рублей).

В 13 км от Вилейского водохранилища в деревне Осовец Вилейского района на продажу выставили дом с износом 39%. Строение занимает площадь 54 м2. Жилье продают за 3100 рублей. Рядом находится железнодорожная станция.

В деревне Новые Дятловичи Гомельского района (это рядом с рекой Сож) продают небольшой бревенчатый дом со степенью износа 35%. Объект площадью — меньше 30 квадратов. Недвижимость продают за 37 рублей.

В 40 км от Гомеля есть деревня Марковичи Гомельского района, там продают бревенчатый дом со степенью износа 40%. Он был построен в 1960 году, его площадь составляет около 40 квадратов. Цена объекта — 37 рублей.

На улице Центральной в деревне Добровичи Вилейского района есть кирпичный дом, который разделен на две квартиры, сейчас обе они продаются. При желании можно купить сразу два этих объекта и стать владельцем целого дома. Комиссия признала, что дом изношен на 40%.

Первая квартира № 1 занимает 54 квадрата, ее размер 6 на 9 метров. Стоит это жилье 3600 рублей. Вторая квартира имеет такую же площадь и размер, но ее цена немного выше — 3700 рублей.

Возле дома есть бревенчатый сарай, его размер — 7 на 12 метров, а также погреб. Эти объекты разделены между квартирами пополам.

Расстояние от деревни до первой точки Вилейского водохранилища составляет 10 км.