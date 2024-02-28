Еврокомиссар: Европа должна перейти в режим военной экономики для производства оружия 28.02.2024, 23:01

Тьерри Бретон

Тьерри Бретон также заявил о необходимости создания европейской опоры НАТО.

Европа должна перейти в режим военной экономики, а также нужно производить быстрее и больше оружия в рамках новой оборонно-промышленной стратегии.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает The Guardian.

Он добавил, что европейская оборона должна изменить парадигму.

«Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков, при нашей поддержке, делая их более заметными», - сказал еврокомиссар.

Бретон добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность, создавая оборонный потенциал, что позволит действовать вместе с европейскими союзниками, но также и автономно. Он также сказал о необходимости создания европейской опоры НАТО.