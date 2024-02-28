Могилеву угрожает эпидемия коклюша 2 28.02.2024, 23:05

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Большинство среди заболевших составляют дети и подростки.

Могилеву грозит эпидемия коклюша. В зональном центре гигиены и эпидемиологии говорят о «нестабильной эпидобстановке по коклюшной инфекции».

Большинство среди заболевших составляют дети и подростки — 81%.

Распространению коклюша, как говорят медики, способствовало снижение прививочного иммунитета у части школьников.

Коклюш — острое инфекционное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем. Болезнь проявляется через 2-14 дней после заражения.

Начинается коклюш с легкого навязчивого покашливания, насморка, боли в горле. В начале болезни родители могут даже не обратить внимания на появление кашля, и дети продолжают посещать школу и детский сад. Постепенно кашель усиливается, через две-три недели становится приступообразным, особенно по ночам.

Ранее в Могилевской области были зарегистрированы случаи кори. А в конце января могилевские эпидемиологи сообщали о серьезном подъеме заболеваемости ОРВИ.