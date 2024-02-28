Гол белоруса Шкурина принес «Стали» победу в чемпионате Польши 28.02.2024, 23:37

Илья Шкурин

Белорусский футболист забил в 3 из 4 матчей чемпионата Польши в 2024 году.

28 февраля беларусский нападающий Илья Шкурин забил мяч и тем самым помог «Стали» победить «Лодзь» (1:0), передает «Трибуна».

Отметим, что после зимней паузы в польском чемпионате «Сталь» провела 4 матча, и Шкурин забивал в трех из них – «Пуще», «Шленску» и «Лодзи». Во всех этих матчах «Сталь» добивалась положительных результатов.

На счету Шкурина уже 11 голов и 5 ассистов в чемпионате Польши. Белорус занимает второе место в гонке бомбардиров турнира.